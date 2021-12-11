Antalyaspor-Trabzonspor U19 maçı gölde oynandı

Elit U19 Ligi'nde Antalyaspor ile Trabzonspor'un U19 takımları karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın oynandığı zemin tepkilere neden olurken, futbolcular zor anlar yaşadı.
İzleyenler isyan etti
Yoğun yağış nedeniyle sahanın bir bölümü adeta göle döndü. Genç futbolcular sahanın o bölümünde, topu kontrol etmeye zorlanırken, izleyenler ise maçın o zeminde oynanmasına isyan etti.
- Sosyal medyadan paylaşılan videolar ve fotoğraflar sonrasında, kulüplerin altyapıya önem vermemeleri eleştirildi.
An itibariyle oynanan Antalyaspor U19-Trabzonspor U19 maçından görüntüler.
🎥@cagriarslan58pic.twitter.com/KG64SNIXRj
An itibariyle oynanan Antalyaspor U19-Trabzonspor U19 maçından görüntüler.