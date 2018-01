Antonio Conte ölümden döndü

Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conte, büyük bir kazayı ucuz atlattı.

The Sun'da yer alan habere göre kulüp tesislerine gelen Conte, aracının park edip antrenman sahasına geçti. Üst bölümde bulunan rüzgarın etkisiyle uçan cam masa, İtalyan teknik adamın aracının ön camını parçaladı.

O sırada otoparkta bulunan ve Conte'nin aracının yanından geçen kulübün iletişim sorumlusu Steve Atkins ise olay sonrası şoka girerken, maddi hasarla atlatılan kaza sonrası büyük şok yaşadığını açıkladı.