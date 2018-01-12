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Antonio Conte ölümden döndü

Antrenman için tesislere gelen Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte'nin aracı park halindeyken, üzerine cam masa düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Conte yönetimindeki Chelsea, ligde 46 puanla 3. sırada.

Conte yönetimindeki Chelsea, ligde 46 puanla 3. sırada.

Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conte, büyük bir kazayı ucuz atlattı.

The Sun'da yer alan habere göre kulüp tesislerine gelen Conte, aracının park edip antrenman sahasına geçti. Üst bölümde bulunan rüzgarın etkisiyle uçan cam masa, İtalyan teknik adamın aracının ön camını parçaladı.

O sırada otoparkta bulunan ve Conte'nin aracının yanından geçen kulübün iletişim sorumlusu Steve Atkins ise olay sonrası şoka girerken, maddi hasarla atlatılan kaza sonrası büyük şok yaşadığını açıkladı.

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