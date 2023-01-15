Spor Arda Gülerin oynatılmaması futbolseverlerin tepkisini çekti
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Arda Güler'in oynatılmaması futbolseverlerin tepkisini çekti

Fenerbahçe'nin Gaziantep'i deplasmanda 2-1 yendiği maçtan sonra futbolseverler, Arda Güler ile ilgili yüzlerce paylaşımda bulundu. Genç oyuncunun oynatılmamasını eleştiren Twitter kullanıcıları, yetenekli oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğini ifade etti

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Gülerin oynatılmaması futbolseverlerin tepkisini çekti
Jorge Jesus - Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında 2-1 kazandığı karşılaşma esnasında ve sonrasında sosyal medyada Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri yapıldı.

Genç oyuncunun oynatılmamasını eleştiren Twitter kullanıcıları, yetenekli oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğini ifade etti.

Arda Güler ile ilgili paylaşımlar şöyle;
3 puanı Valencia getirdi

'3' puanı Valencia getirdi

​span>Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında Enner Valencia'nın golleriyle 2-1 kazandı./span>
Kritik hata

Kritik hata

​Gaziantepli futbolcuların hatası, taraftarların tepkisini çekti.
Mostafa Mohamed gollerine devam ediyor

Mostafa Mohamed
gollerine devam ediyor

​Mısırlı oyuncu Nantes formasıyla göz dolduruyor.
Enes Ünal'dan<br>gündem olan gol

Enes Ünal'dan
gündem olan gol

​Milli futbolcu, Espanyol maçında dikkat çekici bir gole imza attı.
Hamburg'a kiralık gitti

Hamburg'a kiralık gitti

​span>Beşiktaş'ta ayrılık resmen gerçekleşti./span>
8.5 yıllık <br>kontrat imzalandı

8.5 yıllık
kontrat imzalandı

​Chelsea yıldız adayını resmen açıkladı.
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