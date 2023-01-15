Arda Güler'in oynatılmaması futbolseverlerin tepkisini çekti

Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında 2-1 kazandığı karşılaşma esnasında ve sonrasında sosyal medyada Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirileri yapıldı.

Genç oyuncunun oynatılmamasını eleştiren Twitter kullanıcıları, yetenekli oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğini ifade etti.

Arda Güler ile ilgili paylaşımlar şöyle;

Ya yalvarırım al şu Arda’yı, rakip 10 kişi. Sezon gidiyo! — Murat Zorlu (@ZorluMurat) January 15, 2023

Arda Güler'i sağlıklıyken kulübede oturtan teknik direktörlerden futbola ihanet vergisi toplanmalı — Sargın Tekşal (@sarginteksal) January 15, 2023

Arda Güler gibi yetenekli futbolcular 17 yaşında da olsa 37 yaşında da olsa direkt 11'de oynar. REKLAM January 15, 2023

Fenerbahçe’nin ilk 11’ine önce Arda Güler yazılır, sonra 10’un etrafı doldurulur. pic.twitter.com/9ja9sJrYbD — AAG Sports (@aagsportscom) January 15, 2023

Arda Güler bu takımın 11'e yazılacak ilk isimlerinden olmalı.



Genç olduğu için değil, takımdaki en yetenekli ve üretken oyuncu olduğu için. pic.twitter.com/vOVgSP0ZxU — Fener 〽️edya (@fenerrmedya) January 15, 2023

AL SANA YILDIZ, AL SANA YETENEK, AL SANA ZEKA HEPSİ VAR BU ÇOCUKTA HEPSİ. ARDA GÜLER BU TAKIMIN EN DEĞERLİ OYUNCULARINDAN BİRİSİDİR. pic.twitter.com/EoAhnF11SU — FRANK (@FrankUSA1907) January 15, 2023



