Arda Turan Galatasaray'da oynamak için La Liga'yı reddetti

Ocak ayından bu yana Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ancak bir türlü imzalar atılamayan Arda Turan için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Fatih Terim'in yeniden adını telaffuz ettiği milli futbolcu için İspanya La Liga takımlarından Sevilla'nın teklif yaptığı ortaya çıktı.

Monchi'nin Arda Turan'a yeniden bir meydan okuma fırsatı sunduğu ancak milli oyuncunun 'Galatasaray'da oynamak istiyorum' diyerek bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi.

Arda Turan'ın ilerleyen günlerde Galatasaray yönetimiyle bir görüşme yapacağı aktarılırken bu görüşme sonrasında imzaların atılması bekleniyor.

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve Ocak ayından bu yana hiçbir takımda oynamayan Arda Turan özel çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlanıyor.

Tecrübeli spor yazarı Faik Çetiner de sosyal medya hesabından Arda Turan'ın Sevilla'dan gelen teklifi reddettiğini yazdı. Çetiner, milli oyuncunun Galatasaray'da oynamak istediğini yineledi.