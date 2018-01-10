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'Arda Turan ve Lionel Messi konuşmuyor' iddiası

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olması beklenen Arda Turan'la ilgili olarak İspanya'dan ilginç bir iddia geldi. O iddiaya göre milli futbolcunun Lionel Messi ile arasının bozuk olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Valverde'nin gelişiyle birlikte takımda forma şansı bulamadı.

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Valverde'nin gelişiyle birlikte takımda forma şansı bulamadı.

Barcelona'da forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak üzere olan Arda Turan için İspanyol haber sitesi Don Balon'dan ilginç bir iddia geldi.

Milli futbolcumuzla ilgili bir haber kaleme alan site, Arda Turan ve Lionel Messi'nin arasının iyi olmadığını belirtti. İkili arasında yakın bir ilişki olmadığı aktarılırken teknik direktör Valverde'nin Arda Turan'a güvenmediği aktarıldı.

  • Haberin diğer detaylarında ise Arda Turan'ın takımdan gönderilmesi halinde 7 numaralı formanın yeni transfer Coutinho'ya verileceği belirtildi.
Arda Turan, Barcelona kariyerinde 2017 senesinde 13 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Sezon başından bu yana Barcelona'da forma giyemeyen Arda Turan'ın 2017 yılında gösterdiği performans istatistiği.
Sezon başından bu yana Barcelona'da forma giyemeyen Arda Turan'ın 2017 yılında gösterdiği performans istatistiği.

İspanyol haber sitesi Don Balon Messi ve Arda'nın konuşmadığını iddia etti.
İspanyol haber sitesi Don Balon Messi ve Arda'nın konuşmadığını iddia etti.

Arda Turan İspanya'yı salladı: 3 gol 1 asist
Diğer

Arda Turan İspanya'yı salladı: 3 gol 1 asist

İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşı karşıya gelen Barcelona'da Arda Turan karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Milli yıldızımız, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla 7-0'lık galibiyette en büyük pay sahibi oldu.


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