'Arda Turan ve Lionel Messi konuşmuyor' iddiası

Barcelona'da forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak üzere olan Arda Turan için İspanyol haber sitesi Don Balon'dan ilginç bir iddia geldi.

Milli futbolcumuzla ilgili bir haber kaleme alan site, Arda Turan ve Lionel Messi'nin arasının iyi olmadığını belirtti. İkili arasında yakın bir ilişki olmadığı aktarılırken teknik direktör Valverde'nin Arda Turan'a güvenmediği aktarıldı.

Haberin diğer detaylarında ise Arda Turan'ın takımdan gönderilmesi halinde 7 numaralı formanın yeni transfer Coutinho'ya verileceği belirtildi.

Arda Turan, Barcelona kariyerinde 2017 senesinde 13 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

03:26 dk 22 Aralık 2016 Diğer Arda Turan İspanya'yı salladı: 3 gol 1 asist İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşı karşıya gelen Barcelona'da Arda Turan karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Milli yıldızımız, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla 7-0'lık galibiyette en büyük pay sahibi oldu.



