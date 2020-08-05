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Arda Turan yeniden Galatasaray'da: Sözleşme detayları belli oldu

Arda Turan yeniden Galatasaray'da

Her fırsatta yeniden Galatasaray'da forma giymek istediğini belirten Arda Turan, sarı-kırmızılı takımla anlaşma sağladı. 33 yaşındaki oyuncu, Türk Telekom Stadyumu'na giderek boş mukaveleye imza atarken, hem sözleşme detayları hem de giyeceği forma numarası belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan

Arda Turan

Galatasaray eski kaptanı Arda Turan'a yeniden kavuştu. Geçtiğimiz ocak ayında da sürekli adı Galatasaray ile anılan fakat transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Türk Telekom Stadyumu'na gelen 33 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile boş mukaveleye imza attı. Arda Turan, önümüzdeki sezondan itibaren yeniden Galatasaray forması giyecek.

Sözleşme belli oldu

Arda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu 66 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray ile 2. kez dalya diyecek

Arda Turan daha önce 191 kez Galatasaray forması giydi. 33 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 44 gol ve 76 asistle oynadı. Daha sonra 2011 yılında 13 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.

Arda Turan Türk Telekom Stadyumu'nda;

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