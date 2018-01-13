Arda Turan'dan Türkiye'ye dönüş tweeti

Barcelona'da forma şansı bulamadığı için devre arası transfer döneminde takımdan ayrılma kararı alan Arda Turan, Başakşehir'le 2.5 yıllık kiralık anlaşmasına vardı.
- Milli futbolcunun transferini sosyal medya hesabından açıklayan Başakşehir'e Arda Turan da kayıtsız kalmadı. 30 yaşındaki yıldız, İstanbul'a indikten sonra attığı tweette Başakşehir sosyal medya hesabına "Pazartesi günü antrenman saat kaçta?" diye sordu.
Arda Turan'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde ciddi etkileşim alırken futbolseverler tarafından binlerce yorum geldi.
İşte Arda Turan'ın Türkiye'ye dönüş tweeti;
Pazartesi günü antrenman saat kaçta @ibfk2014 😊?
Pazartesi günü antrenman saat kaçta @ibfk2014 😊?— Arda Turan (@ArdaTuran) 13 Ocak 2018
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