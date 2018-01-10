Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi tehlikede

Barcelona'da forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Arda Turan'ın Başakşehir'e transferinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Katalan Sport Gazetesi'nin haberine göre; Barcelona, Arda Turan'ın Başakşehir'e kiralık transferine sıcak bakmıyor. Oyuncuyu satmak isteyen Katalan kulübü, İstanbul ekibinden bonservis bedeli olarak ise 10 milyon euro talep ediyor. İki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Arda Turan için Avrupa'dan da transfer tekliflerinin geldiği iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da yaptığı açıklamada Arda Turan transferinde Barcelona ayağının 'zor' olacağını ifade etmişti.

#SONDAKİKA

Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi tıkanma noktasına geldi. Katalan kulübü, oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmazken bonservis bedeli için 10 milyon euro talep ediyor. (🔗Sport) pic.twitter.com/zKu8Zwjblx — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Ocak 2018

#ArdaTuran transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, transferin yarın veya cuma gününe kadar belli olacağını söyledi. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 10, 2018 at 3:10öö PST )