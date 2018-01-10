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Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi tehlikede

Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi zora girdi. Katalan Sport Gazetesi'nin haberine göre Barcelona, oyuncunun kiralanmasını değil, satılmasını istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli futbolcu Arda Turan, Barcelona'da bu sezon forma şansı bulamadı.

Milli futbolcu Arda Turan, Barcelona'da bu sezon forma şansı bulamadı.

Barcelona'da forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Arda Turan'ın Başakşehir'e transferinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Katalan Sport Gazetesi'nin haberine göre; Barcelona, Arda Turan'ın Başakşehir'e kiralık transferine sıcak bakmıyor. Oyuncuyu satmak isteyen Katalan kulübü, İstanbul ekibinden bonservis bedeli olarak ise 10 milyon euro talep ediyor. İki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Arda Turan için Avrupa'dan da transfer tekliflerinin geldiği iddia edildi.

  • Hatırlanacağı üzere Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da yaptığı açıklamada Arda Turan transferinde Barcelona ayağının 'zor' olacağını ifade etmişti.

Arda Turan İspanya'yı salladı: 3 gol 1 asist
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Arda Turan İspanya'yı salladı: 3 gol 1 asist

İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşı karşıya gelen Barcelona'da Arda Turan karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Milli yıldızımız, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla 7-0'lık galibiyette en büyük pay sahibi oldu.

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