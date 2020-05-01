SÜPER LİG

Arda Turan'ın yeni adresini İspanyollar duyurdu

İspanyol basını, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan’ın Galatasaray’a döneceğini yazdı.

Haber Merkezi İHA
Arda Turan son olarak kiralık olarak Başakşehir'de forma giymişti.

Arda Turan son olarak kiralık olarak Başakşehir'de forma giymişti.

Fotoğraf: DHA

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan için flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol Sport gazetesi, devre arasında Galatasaray’a transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki oyuncunun, özellikle Fatih Terim’in yoğun ısrarları sonucunda yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı tekrar giyeceğini belirtti.

Koronavirüs sürecinde Turan ve Terim’in yoğun bir telefon trafiği yaşadığının anlatıldığı haberde, Arda’nın mukavelesinin sona erecek olmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olmasının da bu transferi kolaylaştıracağı ifade edildi.

Arda Turan’ın takımda ağabeylik görevi üstleneceği ve özellikle genç oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynayacağı da dile getirildi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini b...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.