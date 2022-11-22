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Arjantin-Suudi Arabistan maçında 'ofsayt' tartışması

Arjantin'in Suudi Arabistan ile oynadığı maçta üç gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Mücadelede Lautaro Martínez'in attığı golde ofsayt olmadığı ve yarı otomatik ofsayt sisteminin rakip sol beki dikkate almadığı öne sürüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantin-Suudi Arabistan maçında ofsayt tartışması
Lautaro Martinez'in ofsayt pozisyonu.

Arjantin'in golcü oyuncusu Lautaro Martinez'in Suudi Arabistan'a attığı golün ofsayt olmadığı iddia edildi.

Sayılmayan golde yarı otomatik ofsayt sisteminin Suudi Arabistanlı sol beki dikkate almadığı belirtildi.

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