Arjantin-Suudi Arabistan maçında 'ofsayt' tartışması

Arjantin'in golcü oyuncusu Lautaro Martinez'in Suudi Arabistan'a attığı golün ofsayt olmadığı iddia edildi.
Sayılmayan golde yarı otomatik ofsayt sisteminin Suudi Arabistanlı sol beki dikkate almadığı belirtildi.
Flash Score'un paylaştığı görsel şu şekilde;
🚨 FIFA and VAR allegedly made a huge mistake on Lautaro Martinez's goal by not taking into account the position of the Saudi left-back. 🚫👀
📸 @FlashscoreUK pic.twitter.com/96xKEFdyZT
🚨 FIFA and VAR allegedly made a huge mistake on Lautaro Martinez's goal by not taking into account the position of the Saudi left-back. 🚫👀