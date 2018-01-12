SÜPER LİG

Arouna Kone: Beşiktaş'ın kadrosu Bayern'den daha kaliteli

Sivasspor'un Fildişili yıldızı Arouna Kone, Antalya'daki hazırlık kampında açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih olmuştu.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih olmuştu.

Sivasspor'un golcü futbolcusu Arouna Kone, devre arası kampında Beşiktaş'ın Bayern Münih'le eşleşmesini yorumladı. Kone, yaptığı açıklamada herkesin Bayern Münih'i favori olarak gördüğünü ancak durumun böyle olmadığını ifade etti.

İşte Kone'nin açıklamalarından öne çıkan bölüm;

  • "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grubun lideri olarak çıktı. Herkes Bayern'in galip geleceğini söylerken bir bakarsınız ki Beşiktaş kazanmış. O motivasyonu eksiltmemeliler. Biz Beşiktaş'la oynarken herkes Beşiktaş'ın yeneceğini söylüyordu. Ancak biz de öyle bir motivasyon vardı ki kazanma isteği vardı ki o maçı kazandık. Ben burda Beşiktaş'ın Bayern'i yeneceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın daha kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söyleyebilirim ve turu atlayacağını düşünüyorum."

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.