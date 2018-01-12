Arouna Kone: Beşiktaş'ın kadrosu Bayern'den daha kaliteli

Sivasspor'un golcü futbolcusu Arouna Kone, devre arası kampında Beşiktaş'ın Bayern Münih'le eşleşmesini yorumladı. Kone, yaptığı açıklamada herkesin Bayern Münih'i favori olarak gördüğünü ancak durumun böyle olmadığını ifade etti.

İşte Kone'nin açıklamalarından öne çıkan bölüm;

"Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grubun lideri olarak çıktı. Herkes Bayern'in galip geleceğini söylerken bir bakarsınız ki Beşiktaş kazanmış. O motivasyonu eksiltmemeliler. Biz Beşiktaş'la oynarken herkes Beşiktaş'ın yeneceğini söylüyordu. Ancak biz de öyle bir motivasyon vardı ki kazanma isteği vardı ki o maçı kazandık. Ben burda Beşiktaş'ın Bayern'i yeneceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın daha kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söyleyebilirim ve turu atlayacağını düşünüyorum."