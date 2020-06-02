Arsenal ve Sevilla Reyes'i unutmadı

Arsenal sosyal medya hesabında, "Jose Antonio Reyes, sonsuza kadar nişancı." ifadelerini kullanırken, Sevilla, "Jose Antonio, sonsuza kadar kalbimizdesin." paylaşımını yaptı.
Geçen yıl 1 Haziran'da geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden Reyes, kariyerinde İspanya'nın Sevilla, Atletico Madrid, Espanyol ve Cordoba, İngiltere'nin Arsenal, Portekiz'in Benfica ve Çin'in Xinjiang takımlarında forma giymişti.
- Reyes, son olarak İspanya'nın 2. lig takımlarından Extremadura'da oynamıştı.
What a way to truly introduce yourself to the Highbury faithful.
We'll never forget you, Jose ❤️ pic.twitter.com/ZKBAH44oR5
What a way to truly introduce yourself to the Highbury faithful.
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