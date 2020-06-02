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Arsenal ve Sevilla Reyes'i unutmadı

Arsenal ve Sevilla kulüpleri vefatının 1. yıl dönümünde İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'i andı.

Haber Merkezi AA
Reyes, geçen sene trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.

Reyes, geçen sene trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.

Arsenal sosyal medya hesabında, "Jose Antonio Reyes, sonsuza kadar nişancı." ifadelerini kullanırken, Sevilla, "Jose Antonio, sonsuza kadar kalbimizdesin." paylaşımını yaptı.

Geçen yıl 1 Haziran'da geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden Reyes, kariyerinde İspanya'nın Sevilla, Atletico Madrid, Espanyol ve Cordoba, İngiltere'nin Arsenal, Portekiz'in Benfica ve Çin'in Xinjiang takımlarında forma giymişti.

  • Reyes, son olarak İspanya'nın 2. lig takımlarından Extremadura'da oynamıştı.

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