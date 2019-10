Arsenal'de Mesut Özil'den sonra Granit Xhaka krizi

Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal sahasında Crystal Palace ile 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Londra ekibinin gollerini 7. dakikada Sokratis ve 9. dakikada David Luiz atarken, konuk ekibin golleri 32. dakikada Luka Milivojevic (penaltı) ve 52. dakikada Jordan Ayew'den geldi.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

Xhaka'dan taraftarlara küfür

Karşılaşmanın 61. dakikasında Londra ekibinde Granit Xhaka oyundan alındı. Arsenal taraftarı, 27 yaşındaki oyuncunun oyundan alınmasını coşkuyla alkışladı. İsviçreli yıldız, saha kenarına gelirken taraftarlara tepki gösterdi ve "Sizi duyamıyorum" işareti yaparak küfür etti.

Unai Emery: Xhaka yanlış yaptı

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, "Xhaka yanlış yaptı, onunla konuşmalıyız. Biz taraftarlar için buradayız. Alkış ve eleştirilere saygı duymamız gerekiyor. Yaptığı şey kesinlikle doğru değildi." ifadelerini kullandı.

Belhanda'dan skandal tepki gelmişti!

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı. Faslı oyuncu oyundan çıkarken Fransızca küfür etmiş ve mücadele sonrasında taraftarlardan özür dilemişti.

Taraftar Özil'i istiyor

Arsene Wenger döneminde Real Madrid'e 42,5 milyon sterlin bonservis ödenerek kadroya dahil edilen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in yıldızı Emery ile bir türlü barışmadı.

Londra ekibine geldiği ilk sezon 10 golü hazırlayan, Wenger dönemindeki 5 sezonda ise toplam 54 asist, 27 gollük performansıyla takımın skor yüküne büyük katkı sağlayan Mesut Özil, Emery yönetiminde ise geçen sezonu 2 asistle tamamladı.

Özil'i antrenmanlarda yetersiz bulduğu basına yansıyan Emery, 31 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'in geride kalan 10 haftasında sadece bir kez ilk 11'de şans verdi.

Arsenal, şampiyonluk parolasıyla başladığı ligin hemen başında 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle lider Liverpool'un 12 puan gerisine düşse de Emery'nin Mesut Özil'le ilgili tutumu değişmedi.

Emery'den Mesut Özil eleştirilerine yanıt

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu açıkladı.

Son haftalarda Mesut Özil'in kadroya alınmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Emery, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. Şu an önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergileyebilmek. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil." ifadelerini kullandı.

Arsenal'ın son 5 maçında kadroya giremeyen 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bu sezon lig ve İngiltere Lig Kupası'nda birer kez forma giydi.