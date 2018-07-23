PREMİER LİG

Arsenal'den imalı tweet

Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal, Türk asıllı futbolcuya destek olmak için göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irkçı tepkiler sonucu Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e, destek büyüyor.

Irkçı tepkiler sonucu Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e, destek büyüyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Almanya Milli Takımı kariyerine nokta koyan Türk asıllı yıldızı Mesut Özil'e destek verdi.

İngiliz temsilcisi yaptığı paylaşımda, "Özel bir kulüp olmamızın en büyük sebebi, çeşitliliğimizdir. Hep birlikte!" diyerek ırkçı tepkilere maruz kalan Mesut Özil'e destek çıktı.

  • Bilindiği gibi Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.
  • Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

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