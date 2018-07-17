PREMİER LİG

Arsene Wenger'in en büyük pişmanlığı

22 yılın ardından Arsenal'den ayrılan Fransız teknik direktör Arsene Wenger, İngiliz ekibinde uzun yıllar çalıştığı için pişman olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arsene Wenger.

Arsene Wenger.

Fotoğraf: PETER POWELL / Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den sezon sonunda ayrılan Arsene Wenger, kariyerindeki en büyük pişmanlığı açıkladı.

RTL'ye konuşan Fransız çalıştırıcı, 22 yıl boyunca Arsenal'i çalıştırmanın hata olduğunu söyledi ve şunları ifade etti:

  • En büyük hatam, 22 yıl boyunca aynı kulüpte kalmaktı. Çünkü ben değişimi ve yeniliği seven birisiyim. Meydan okumaları severim. Her defasında kendi meydan okumamın esiri oldum. Bir daha olsaydı, kesinlikle aynı şeyi yapmazdım.

Bizi Instagram'dan takip ederek, Juventus forması kazanabilirsiniz:

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.