Arsene Wenger'in en büyük pişmanlığı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den sezon sonunda ayrılan Arsene Wenger, kariyerindeki en büyük pişmanlığı açıkladı.

RTL'ye konuşan Fransız çalıştırıcı, 22 yıl boyunca Arsenal'i çalıştırmanın hata olduğunu söyledi ve şunları ifade etti:

En büyük hatam, 22 yıl boyunca aynı kulüpte kalmaktı. Çünkü ben değişimi ve yeniliği seven birisiyim. Meydan okumaları severim. Her defasında kendi meydan okumamın esiri oldum. Bir daha olsaydı, kesinlikle aynı şeyi yapmazdım.

Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( 17 Tem, 2018, 6:11öö PDT )

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