Aslan’da Ben Arfa harekatı

Fransa’dan Galatasaray için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre; sarı-kırmızılı kulüp, Hatem Ben Arfa’ya teklifte bulundu. Goal Fransa’nın haberine göre; Galatasaray, Avrupa’daki birçok kulübün de gündeminde olan Hatem Ben Arfa’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İstediği sonuçları alamayan ve kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar, ocak ayında Fransız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Haberde Galatasaray’ın Ben Arfa’ya yıllık 3 milyon Euro’dan bir buçuk yıllık sözleşme teklif ettiği ve yıllık ücretinin yanı sıra oyuncu için 4 milyon Euro imza parasının gözden çıkarıldığı belirtildi.

F.BAHÇE İSTİYORDU

Son yıllarda adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki futbolcu için talipler de var. Fiorentina, geçtiğimiz aylarda futbolcuyu kadrosuna katmak için temasta bulunurken Lyon da kadro alternatifi için eski oyuncusuyla ilgileniyor. West Ham United’ın da Ben Arfa ile ilgilendiği konuşuluyor. Geçen sezon Fransa Ligue 1’de Rennes forması giyen ve takımıyla çıktığı 41 resmi maçta 9 gol atıp 3 asist yapan Ben Arfa, Fransız ekibinden ayrıldıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmadı. Yıldız futbolcu Rennes dışında Lyon, Marsilya, Newcastle, Hull City, Nice ve PSG formaları giydi.

Selçuk İnan yolcu



Galatasaray’ın birinci kaptanı Selçuk İnan, bu sezon süre aldığı lig maçları içerisinde henüz galibiyet göremedi. Süper Lig’de 5 maçta forma giyen Selçuk, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. 34 yaşındaki futbolcu, ligde Denizlispor, Konyaspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Göztepe karşılaşmalarında forma giydi ancak galibiyet göremedi. Geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi bitmesine rağmen teknik heyet tarafından bir yıl daha mukavele imzalanan Selçuk İnan’ın sözleşmesi bir kez daha uzatılmayacak. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Selçuk İnan, sezonun tamamlanmasının ardından ya jübilesini yapacak ya da kendisi için başka bir takım arayacak.