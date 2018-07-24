Aslan'da forvet listesi kabarık

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ederken gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesine Çin ekibi Hebei China Fortune’de sol açık oynayan Gervinho’nun ardından Milan’ın golcüsü Andre Silva da eklendi. Galatasaray’ın geçen sezon Milan’a yüksek bir bonservis ücretiyle katılan Andre Silva’yı kiralayabileceği ve Çin’de oynayan Gervinho’nun da aynı şekilde kiralık olarak kadroya katılabileceği iddia edildi. Gervinho ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray ile Marsilya’nın olduğu kaydedildi. Fildişi Sahilli sol kanat ve forvet oyuncusu Gervinho, 2016 yılında 18 milyon Euro bedelle, Roma’dan Çin’e transfer olmuştu. Uzak Doğu’da istediğini bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, yeniden Avrupa’ya dönmek ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor. Fldişili oyuncunun sözleşmesi Aralık ayında sona erecek.

SÜRPRİZ İSİM WERNBLOOM

Galatasaray’ın transfer gündemine sürpriz bir isim dahil oldu. CSKA Moskova ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Pontus Wernbloom ile sarı-kırmızılı takımın da ilgilendiği öne sürüldü. 32 yaşındaki İsveçli futbolcunun çok ciddi teklifler aldığı yazılırken, Galatasaray dışında Lazio ve Fiorentina’nın da Wernbloom’un peşinde olduğu öne sürüldü. Orta sahada görev yapan Wernbloom, 2012 yılından itibaren Rusya Premier Ligi’nde 167 maçta 17 gol attı ve 17 asist yaptı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor.