Atalanta'nın 19 yaşındaki futbolcusu Andrea Rinaldi hayatını kaybetti

İtalyan futbolcu Andrea Rinaldi'nin kiralık olarak forma giydiği Legnano Kulübü, 3 gün önce beyin anevrizması geçiren genç oyuncunun bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen başkan Giovanni Munafo, "Herkes için örnek olan olağanüstü bir çocuk. Oyuncunun ailesine kulübüm adına en derin taziyelerimi sunuyorum. Andrea'yı her zaman sahada taraftarı için mücadele eden bir savaşçı olarak hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Atalanta'nın altyapısından yetişen Rinaldi, Legnano'dan önce Imolese ve Mezzolara ekiplerinde kiralık olarak forma giymişti.

Il dolore del mondo lilla: Andrea Rinaldi ci ha lasciato https://t.co/45B9IrgVry — Legnano Calcio (@aclegnano) 11 Mayıs 2020

Beyin anevrizması nedir?

Anevrizma, genel anlamda vücuttaki atardamarlarda ve aort damarlarında oluşan çıkıntı ve baloncuklardır. Beyin anevrizması beyindeki kan damarlarında çıkıntı ya da balonlaşma olmasıdır. Beyin anevrizmaları atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşurlar. Beyin MR ya da tomografisine bakıldığında bu çıkıntı ya da balonlaşmalar genellikle dalında asılı meyve görüntüsü verirler. Beyin anevrizması olan her 10 kişiden birinde de baloncuğun patlaması sonucu, beyin kanaması gelişir. Çok şiddetli baş ağrısı, çift görme ve göz kapağı düşüklüğü beyin kanaması belirtileridir. Her ne kadar beyin anevrizmaları endişe verici olsa da birçok beyin anevrizmasın belirti vermez ve sağlık sorunlarına neden olmaz. Ancak ailede anevrizma öyküsü varsa düzenli sağlık kontrolünden geçmek ve ilerde oluşabilecek sorunlara karşı önem almak çok önemlidir. Anevrizmaların nedeni tam bilinmese de sigara, yüksek tansiyon ve ailesel etkenlerin rol oynadığı tahmin ediliyor.



