Atiba'nın unutamadığı hatası

Kulüp televizyonuna konuşan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımdaki kariyeriyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

"Her şey o pasla başladı"

Geçen sezon Bayern Münih ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında yaptığı hatayı unutamadığını söyleyen tecrübeli oyuncu şunları kaydetti:

Bayern Münih maçına iyi başlamıştık. İlk 20 dakika kontrollü gidiyorduk. Benim pasımdı o yüzden çok iyi hatırlıyorum. Vida çok zor bir durumda kalmıştı. Kırmızı kart gördü. Hepimiz 11'e 11 devam etse gerçekten bir şeyler yapabileceğimize inanıyorduk. O yüzden herkesin aklında şu soru kaldı: 11'e 11 olsaydık neler yapardık, nasıl gelişirdi durum? 10 kişi kalınca o seviyedeki bir takıma karşı direnmek çok zor bir hale geldi ve hayal kırıklığı oldu. Her şey o pasla başladı. O olmasa belki başka türlü bir şey olacaktı, bambaşka bir yere gidecekti. Deyim yerindeyse kar topu etkisi oluşturdu. O yüzden bir türlü aklımdan çıkmadı.

"Bizim için baba gibi"

Teknik direktör Şenol Güneş'e de övgüler yağdıran Kanadalı futbolcu, şunları kaydetti:

Şenol Güneş için sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Çok başarılı bir teknik direktör. Bu takım için bu kulüp için gerçekten çok büyük işler yaptı. Deyim yerindeyse bizim için bir baba gibi.







