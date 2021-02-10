Spor Atletico Madrid-Chelsea maçı Bükreşte oynanacak
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atletico Madrid-Chelsea maçı Bükreş'te oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 23 Şubat'ta oynanması planlanan Atletico Madrid-Chelsea maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı İspanyol hükümetinin aldığı tedbirlerden dolayı Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da yapılacak.

Haber Merkezi AA
Daha önce oynanan Atletico Madrid-Chelsea karşılaşmasından bir kare
Daha önce oynanan Atletico Madrid-Chelsea karşılaşmasından bir kare

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Kovid-19'un mutasyona uğrayan ve hızlı yayılan türüne karşı tedbir olarak Brezilya ve Güney Afrika ile İngiltere'ye uygulanan uçuş kısıtlamalarını 2 Mart'a kadar uzatılmasının ardından Atletico Madrid-Chelsea maçının yeri de değişti.

UEFA ile Atletico Madrid ve Chelsea kulüpleri, 23 Şubat'taki ilk maçın Madrid'deki Metropolitano'dan Bükreş'teki Ulusal stada alındığını duyurdu.

  • İspanya'da uygulanan mevcut Kovid-19 önlemleri gereği, İngiltere'den gelen uçuşlarda İspanyol vatandaşı veya ikamet izni olmayanların ancak 10 gün karantinada kaldıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor.

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