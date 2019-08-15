Avni Aker ruhuyla Akyazı’dan Avrupa’ya
SÜPER LİG

Avni Aker ruhuyla Akyazı’dan Avrupa’ya

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda 2-2’nin rövanşında bugün sahasında Çekya’nın Sparta Prag takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini eleyerek hem Avrupa yürüyüşünü sürdürmek hem de yeni evindeki ilk Avrupa maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor taraftarlarından kareografi şovu.

Trabzonspor taraftarlarından kareografi şovu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 2-2’nin rövanş maçında bugün evinde Çekya ekibi Sparta Prag’ı ağırlayacak. Prag’da oynanan maçta 2-0’dan geri dönüp, skora dengeyi getirip Trabzon’a avantajlı bir skorla dönen bordo-mavililer, sahasında taraftarının desteğiyle galip gelerek Avrupa yürüyüşünü sürdürmek için mücadele edecek. 18 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan Medical Park Stadyumu’nda ilk kez Avrupa kupası maçı oynayacak olan bordo-mavililer, 41 bin 461 kapasiteli yeni stadında Avrupalı rakiplerini ağırlayacak. Bordo-mavililer, Avrupa’nın dev kulüplerini dize getirdiği Hüseyin Avni Aker Stadı’nın ardından Akyazı’da da Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapıp, taraftarıyla tur atlamanın mutluluğunu yaşamak istiyor. Bordo-mavillier, turu geçerse, AEK (Yunanistan)-Craiova (Romanya) eşleşmesinin eleyeni ile play-off maçı oynayacak. AEK, ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Avrupa’da geride kalan 126 maçta 48 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 78, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.

KARAMAN: KORKMAYACAĞIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2’nin rövanşında Sparta Prag ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Ünal Karaman, hiçbir rakipten çekinmediklerini belirterek, “Endişe etmeyeceğiz, korkmayacağız ama taraftarımızın düşündüğü gibi de rahat olmayacağız. Evet hiçbir rakipten korkmuyoruz, çekinmiyoruz ama hiçbir rakibimizin gücünü, oyuncularını da yok sayacak anlayış yok” dedi. Karaman, her maça iddialı hazırlandıklarını da ifade ederek, Avrupa’da yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Liverpool İstanbul'da ikinci kupasını kazandı
Liverpool İstanbul'da ikinci kupasını kazandı

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşılaştı. Normal süre 1-1, uzatmalar da 2-2 eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini 5-4 yenen Liverpool kupanın sahibi oldu.İstanbul’da oynadığı 2. Avrupa Kupası Finali’nde de kupayı kazanmayı başaran Liverpool, bu 2 maçta da sonuca penaltı atışlarıyla gitti.Liverpool’un İstanbul rüyası sürüyorŞampiyonlar Ligi tarihinin en iyi finallerinden birisi olarak gösterilen karşılaşmada Liverpool, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Milan ile karşı karşıya gelmişti. İtalyan ekibinin ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmada herkes kupanın Milan’a gideceğini düşünürken Liverpool ikinci yarıda 3 gol birden bularak karşılaşmayı uzatmalara ve sonrasında da penaltılara götürmeyi başarmıştı. Milan’da Serginho, Pirlo ve Shevchenko penaltı atışlarını kaçıran isimler olurken, Liverpool’da penaltıdan yararlanamayan tek isim Riise olmuştu. Kırmızılar penaltı atışlarıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, bugün de benzer bir senaryo gerçekleşti.Yine geriden geldiLiverpool, 2005 yılındaki Milan maçında olduğu gibi bugün de Chelsea karşısında ilk yarıyı mağlup olarak tamamladı. İkinci yarıda Mane ile eşitliği yakalayan Klopp’un öğrencileri, uzatma dakikalarında yine Senegalli yıldızının attığı golle öne geçti. Ancak Chelsea, Jorginho’nun penaltıdan attığı golle durumu 2-2’ye getirirken uzatmalar da bu şekilde sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurmayı başaran Liverpool, skoru toplamda 7-6’ya getirerek 2005 yılında Olimpiyat Stadı’ndaki Şampiyonlar Ligi Finali’ne benzer bir senaryoyla İstanbul’dan yine kupayla dönmeyi başardı.Liverpool&#39;un müzesine 1 Süper Kupa daha eklendi... #SuperCup #LIVCHE pic.twitter.com/2UjTJNZOAH&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Ağustos 2019

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