Avni Aker ruhuyla Akyazı’dan Avrupa’ya

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 2-2’nin rövanş maçında bugün evinde Çekya ekibi Sparta Prag’ı ağırlayacak. Prag’da oynanan maçta 2-0’dan geri dönüp, skora dengeyi getirip Trabzon’a avantajlı bir skorla dönen bordo-mavililer, sahasında taraftarının desteğiyle galip gelerek Avrupa yürüyüşünü sürdürmek için mücadele edecek. 18 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan Medical Park Stadyumu’nda ilk kez Avrupa kupası maçı oynayacak olan bordo-mavililer, 41 bin 461 kapasiteli yeni stadında Avrupalı rakiplerini ağırlayacak. Bordo-mavililer, Avrupa’nın dev kulüplerini dize getirdiği Hüseyin Avni Aker Stadı’nın ardından Akyazı’da da Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapıp, taraftarıyla tur atlamanın mutluluğunu yaşamak istiyor. Bordo-mavillier, turu geçerse, AEK (Yunanistan)-Craiova (Romanya) eşleşmesinin eleyeni ile play-off maçı oynayacak. AEK, ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Avrupa’da geride kalan 126 maçta 48 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 78, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.

KARAMAN: KORKMAYACAĞIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2’nin rövanşında Sparta Prag ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Ünal Karaman, hiçbir rakipten çekinmediklerini belirterek, “Endişe etmeyeceğiz, korkmayacağız ama taraftarımızın düşündüğü gibi de rahat olmayacağız. Evet hiçbir rakipten korkmuyoruz, çekinmiyoruz ama hiçbir rakibimizin gücünü, oyuncularını da yok sayacak anlayış yok” dedi. Karaman, her maça iddialı hazırlandıklarını da ifade ederek, Avrupa’da yollarına devam etmek istediklerini söyledi.