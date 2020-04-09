Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 tarihine ertelendi

2021 yılında düzenlenmesi planlanan Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendi. Ayrıca FIBA Olimpiyat Elemeleri, 22 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihlerine, 2021'de oynanacak olan AmeriCup turnuvaları ise 1-18 Eylül 2022 tarihlerine alındı.

Formatlar değişmişti

FIBA'dan yapılan açıklamada, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve FIBA Avrupa Kupası'nın eylül veya ekim aylarında tamamlanacağı belirtildi. Kadınlar Avrupa Ligi ile Kadınlar Avrupa Kupası'nda 8'li final, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 4'lü final formatının uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada, tüm turnuvaların aynı yerde yapılacağı aktarıldı.