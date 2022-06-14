Spor Ay-Yıldızlılar Uluslar Liginde dörtte dört yaptı
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Ay-Yıldızlılar Uluslar Ligi'nde dörtte dört yaptı

A Milli Futbol takımımız, Uluslar C Ligi dördüncü maçında Litvanya’yı konuk etti. Ay-Yıldızlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu (P) kaydetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ay-Yıldızlılar Uluslar Liginde dörtte dört yaptı
A Milli Takımımız, Litvanya'yı 2 golle geçti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında Litvanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleyi 2-0 kazanarak grupta puanını 12’ye yükseltti.

Maçtan dakikalar;

Karşılaşmanın 7. dakikasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cengiz'in şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Cengiz'in şutunda, top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada hızlı gelişen Litvanya atağında Lasickas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milasius'un şutunda, top auta gitti.

36. dakikada sol çapraz pozisyondaki Kerem'in şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL!

  • 37. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Cengiz'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci Bartkus'un müdahalesine rağmen çizgiyi geçti. Hakem Frappart, yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi. (1-0)

52. dakikada ceza sahasına giren Cengiz, Armanavicius’un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonu VAR’dan izleyen hakem Frappart penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

  • 54. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

70. dakikada Serdar’ın pasında topla buluşan Cengiz’in şutu kalecide kaldı.

80. dakikada ceza sahasına hızla giren Cengiz Ünder, Milasius’un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Frappart bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltıyı kullanan Cengiz’in şutunda kaleci Bartkus soluna yatarak meşin yuvarlağı kurtarırken, oyun alanına dönen topu kaleci Bartkus bu kez ayağıyla uzaklaştırdı.
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