Ay-Yıldızlılar Uluslar Ligi'nde dörtte dört yaptı A Milli Futbol takımımız, Uluslar C Ligi dördüncü maçında Litvanya’yı konuk etti. Ay-Yıldızlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren golleri Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu (P) kaydetti.

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