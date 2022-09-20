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Aykut Kocaman'a sürpriz teklif: Gel takımı şampiyon yap hocam

1. Lig ekibi Samsunspor'da yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Deneyimli çalıştırıcı kırmızı-beyazlıların teklifini geri çevirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Aykut Kocaman Samsunspor ile anlaştı mı?
Aykut Kocaman son olarak Başakşehir'i çalıştırmıştı.

Samsunspor'un, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik adamlık koltuğu için Aykut Kocaman ile temas kurduğu bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre kırmızı-beyazlı yönetim, deneyimli teknik adamla görüşme yaparak, 'Gel takımı şampiyon yap hocam' dedi.

TFF 1. Lig'i şampiyon bitirmek hedefiyle yola çıkan Karadeniz ekibinin teklifini geri çeviren Kocaman, bu sezon takım çalıştırmak istemediğini yönetime iletti.

57 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce gelen teklifleri de aynı sebeple reddetmişti.

Aykut Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Samsunspor ise rotayı diğer adaylara çevirdi.

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