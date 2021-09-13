Spor Aykut Kocamandan 4te 0a ilginç benzetme "Oksimoron bir duygu"
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Aykut Kocaman'dan 4'te 0'a ilginç benzetme: "Oksimoron bir duygu"

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, "Oyun adına olumlu istatistiklerde en başta olduğumuz dönemde, dört maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir durum" dedi.

Haber Merkezi AA
Aykut Kocamandan 4te 0a ilginç benzetme: Oksimoron bir duygu
Aykut Kocaman

Aykut Kocaman, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, İzmir deplasmanında en az 1 puanla dönüp, kendileri adına kötü gidişatı tersine çevirmeyi amaçladıklarını ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.

"Berbat bir hakemlik yaptı"


Rakiplerinin teknik direktör değişikliğiyle daha enerji yükselmelerinin olacağını tahmin ettiklerini ve bunun gerçekleştiğini kaydeden Kocaman, şöyle konuştu:

  • “Maçın hakemine de özellikle bir şekilde söylemem lazım. Berbat bir hakemlik yaptı. Özellikle maçın gidişatını etkileyen, sonucu etkileyen bir şey olmadı ancak tecrübeli hakemlerin sergilediği bir davranış şekli vardır. Oyunun gidişatını faullerle gibi kararlarla etkilerler. Berbat bir hakemlik yaptı, oyunun son 5 dakikasında bize uydurma fauller vermeye çalıştı.”

İrfan Can'a övgü

Kocaman, müsabakanın ilk yarısında mükemmele yakın bir oyun sergilediklerini ve öne geçtiklerini ancak daha sonra buldukları pozisyonu hem değerlendiremediklerini hem de Göztepe kalecisi İrfan Can’ın başarılı kurtarışlar yaptığını söyledi.

"Dört maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir durum"


Meslek hayatında çok karşılaştığı bir durum içerisinde olmadıklarını kaydeden Kocaman, "Oyun adına olumlu istatistiklerde en başta olduğumuz dönemde, dört maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir duygu yani. Bunu tarif etmek mümkün değil” dedi.

  • Oksimoron ne demek?
  • Birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması ve bu şekilde oluşturulmuş ifade. Bazen anlamı kuvvetlendirmek için veya edebi sanat yapmak amacıyla kullanılır; bazen de halihazırda kullanılan bir kavramı eleştirmek veya alaya almak için kullanılır.

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