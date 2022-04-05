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Spor Ayrılık kararını bildirdi Süper Ligden Çine transfer oluyor
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Ayrılık kararını bildirdi: Süper Lig'den Çin'e transfer oluyor

Süper Lig'de son olarak deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a da 3-0 yenilerek kümede kalma şansını zora sokan düşme hattındaki Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye, Çin'e gidiyor.

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Haber Merkezi DHA
Ayrılık kararını bildirdi: Süper Ligden Çine transfer oluyor
Göztepe'yle 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Çin ekiplerinden Shangai Port, Ndiaye için sarı-kırmızılılara resmi teklif götürdü. Senegalli golcünün de Shangai Port'a gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi.

Transferin en kısa zamanda sonuçlanacağı kaydedildi.

Yönetimin ise kulüpte kalmak istemeyen oyuncularla takıma fayda sağlamayacakları düşüncesiyle yollarını ayıracağı ve yakın zamanda transferin gerçekleşeceği bildirildi.

Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro.
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro.

Süper Lig'de 20 gol attı

Göztepe, 26 yaşındaki Ndiaye'yi 2020-2021 sezonu başında Hırvatistan'ın Gorica takımından kiraladı. Oyuncu ilk senesinde 39 maça çıkıp 10 gol attı, 3 kez de asist yaptı. Ndiaye bu sezon ise 30 müsabakada yine 10 defa gol sevinci yaşadı. Toplam 2 bin 137 dakika sahada kalan Senegalli 3 defa gol pası verdi. Ndiaye son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görmüştü.

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