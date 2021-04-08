Azerbaycan'dan Türk Milli Takımı için seyirci kararı: 35 bin kişi izleyecek

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Bakü’deki karşılaşmalara yüzde 50 seyirci alınacağını açıkladı. Türkiye, A Grubu’ndaki Galler ve İsviçre karşılaşmalarını 69 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacak.

UEFA’nın korona virüs pandemisine bağlı olarak Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının seyircili mi, seyircisiz mi oynanacağı kararının yerel yönetimler ve devlet tarafından verileceğini belirtilirken, turnuvanın ev sahiplerinden Azerbaycan Futbol Federasyonu da konuyla ilgili açıklama yayımladı.

UEFA’nın tavsiyeleri ve Bakü’deki mevcut pandemi durumunu dikkate alarak, Azerbaycan yetkililerinin ortak yaptığı toplantı sonrasında Bakü Olimpiyat Stadı’na yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabileceği duyuruldu. Konuyla ilgili tüm gerekli bilgilerin UEFA’ya da sunulduğu belirtildi. Kararın sadece yerel taraftarlar için değil aynı zamanda burada oynayacak ülkelerin taraftarları için de geçerli olacağı ifade edildi.

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2015 yılında açılan Bakü Olimpiyat Stadyumu’nun kapasitesi 69 bin kişilik olarak yer alıyor.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Grubu’nda 16 Haziran’da Galler ve 20 Haziran’da ise İsviçre ile oynayacağı karşılaşmalar Bakü’de yapılacak. Öte yandan Türkiye ile İtalya arasında Roma’da oynanacak Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçına da seyirci alınabileceği ihtimali dün İtalyan hükümeti tarafından duyurulmuştu.

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