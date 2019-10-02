Babel tepkilere dayanamadı sosyal medya hesabını kapattı
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Babel tepkilere dayanamadı sosyal medya hesabını kapattı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçı sonrası Instagram hesabını kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PSG'ya karşı ilk 11'de başlayan Babel, mücadelede 64 dakika görev aldı.

PSG'ya karşı ilk 11'de başlayan Babel, mücadelede 64 dakika görev aldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Babel, mücadelenin ardından dikkati çeken bir harekete imza attı.

Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen tepkiler nedeniyle Instagram hesabını kapattı.

Babel'in PSG karşısında yaşanan gol pozisyonunda müsait olan Belhanda'ya pas atmaması taraftarın büyük tepkisini çekmişti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Babel, ikinci yarıdaki etkisiz oyunu nedeniyle 64. dakikada yerini Andone'ye bıraktı.

Babel'in Belhanda'ya pas vermediği o pozisyon;

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