Galatasaray’ın yıllık 3 milyon Euroluk maaş teklifine yeşil ışık yakan Badou Ndiaye’nin, bugüne kadar B planı olarak tuttuğu sarı-kırmızılıları önceliği haline getirdiği öğrenildi. İngiltere’de Stoke City forması giyen Senegalli oyuncu, takımının küme düşmesinin ardından gemileri yakmış ve Premier Lig’de kalmak için bu arenada mücadele eden bir takımdan teklif beklemeye başlamıştı. Ancak Ndiaye, Ada’da istediği teklifi alamadı. Senegalli oyuncunun, işlerin istediği gitmemesi üzerine rotayı Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak Galatasaray’a kırdığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda Stoke City ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, görüşmelerini hızlandırdı. Senegalli oyuncuyu kiralamak için girişimler sürüyor. Teknik ekip de en geç ay sonunda Ndiaye’den iyi haber bekliyor. Badou Ndiaye devre arasının son günlerinde transfer olduğu Stoke City’de 13 maçın hepsine ilk 11’de başladı ve iki gol atarken bir de asist yapabildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu sezonun ilk yarısında G.Saray’da 17 lig maçında ise 1 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

İTALYA’DAN JESUS İDDİASI

Transfer çalışmalarını pek çok farklı bölge için sürdüren sarı-kırmızılılar için İtalya’dan bir iddia ortaya atıldı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray’ın Roma’da forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Juan Jesus ile ilgilendiği iddia edildi. Roma’nın bu futbolcuyu satmaya sıcak baktığı ve Galatasaray’ın ise ilk aşamada kiralık olarak görüşme sağlayacağı kaydedildi. Roma kulübü eğer kiralama fikrine sıcak bakmazsa sarı kırmızılı yönetim bonservisinde indirim talep edecek. Önümüzdeki günlerde Roma ile Galatasaray yöneticilerinin bir araya gelmeleri bekleniyor.

Lionel Carole yolcu

İsviçre kampında 3 hazırlık mücadelesi gerçekleştiren Galatasaray’da, teknik ekip bazı futbolcular hakkında kararını verdi. Bu futbolcuların başında Lionel Carole geliyor. Teknik ekip, Galatasaray’ın ekonomik koşulları nedeniyle ilk etapta Carole’yi takımda tutmayı düşünüyordu ancak Fransız futbolcunun bu hazırlık kampında oynadığı maçlardan sonra tecrübeli teknik adam Carole’den umudunu kesti. Teknik ekip beklentilerini karşılayamayan Fransız futbolcuyu satışa çıkaracak. Galatasaray, Carole’nin menajerini çağrılıp, Fransız futbolcuya yeni kulüp bulması istenecek.

Oyuncu satmak istemiyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, “Çalışmalarımız devam ediyor. Birinin alıcısı olduğunuz anda sanal piyasada fiyatlar aniden düşer, aniden yükselir. Oyuncu satmadan alamayız. Bütün futbolcularımıza teklifler var. Galatasaray için, oyuncu için en iyisi olmazsa teklife yanıt vermeyiz. Oyuncularımızı satmak istemiyoruz. Onlar çok değerli oyuncular. Türkiye Ligi şampiyonu oyuncular. Türkiye Ligi benim için Avrupa’nın ilk dört liginden biridir” diye konuştu. Kamp kadrolarında altyapıdan 8 futbolcunun yer aldığını vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti: “Altyapıya önem verelim diyoruz. Ancak bu sadece söylemle olmuyor. Umut ediyoruz Türk futbolunda altyapıdan insanlar çıkar. UEFA bizi 21 kişilik kadroyla sınırladı. 21 kişiden de beşinin Türk asıllı olması gerekiyor. Bu bağlamda altyapıdan çıkacak oyuncular çok önemli.”