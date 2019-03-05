Bakan Kasapoğlu'ndan genç çifte sürpriz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden kendisini nikahlarına davet eden çifte sürpriz yaparak, şahitliklerini yaptı.

Adıyaman Üniversitesi içerisinde kent kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla inşa edilen Minyaman Çarşısı'nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, buradaki bakır, seramik, oyuncak atölyelerini gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Gençlere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" adlı kitabını hediye eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Adıyaman yaşantısının sergilendiği Yaşayan Kültürel Hazine Müzesi'ni gezdi.

Genç çifte sürpriz yaptı, nikah şahidi oldu

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden kendisini nikahlarına davet eden Abdulvahap Özer ile Ebru Tan çiftini de kırmadı ve genç çiftin Adıyaman Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen nikahına katılarak şahitlik yaptı. Nikah cüzdanını geline teslim eden Bakan Kasapoğlu, genç çifte mutluluklar diledi.