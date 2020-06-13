VOLEYBOL

Bakan Kasapoğlu'ndan sosyal medyada gündem olan Siirtli çocuklara tesis müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayanan Siirt'teki çocuklara, spor tesisi yapacaklarının müjdesini verdi.

Haber Merkezi AA
Çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları voleybol sahası sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Çocukların kendi imkanlarıyla yaptıkları voleybol sahası sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Fotoğraf: Fecri Barlık

Bakan Kasapoğlu, temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Siirt'in Merkez Afetevler Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukların fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Kasapoğlu, paylaşımında "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerini kullandı.

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