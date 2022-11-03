Spor Trabzonsporlu Bakasetas Avrupa Ligi tarihine geçti
FUTBOL FUTBOL

Trabzonsporlu Bakasetas Avrupa Ligi tarihine geçti

Trabzonspor'un Yunanistanlı orta saha oyuncusu Bakasetas, Ferencvaros maçında UEFA Avrupa Ligi tarihine geçti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakasetas neden tarihe geçti? Bakasetasın Avrupa Ligi performansını izle gol izle
Bakasetas - Trabzonspor

Trabzonspor'u Ferencvaros maçında 1-0 öne geçiren Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi tarihine geçti.

Yunanistanlı orta saha oyuncusu, grup aşamasında oynanılan 6 maçta da skor katkısı verdi ve bu istatistiği bu turnuvada başaran ilk futbolcu oldu.

Bakasetas'ın gruptaki istatistikleri şöyle;

  • Ferencvaros: Asist (İlk maç)
  • Monaco: Gol (Deplasmandaki maç)
  • Monaco: Asist (İçerdeki maç)
  • Kızılyıldız: Asist (İçerdeki maç)
  • Kızılyıldız: Gol (Deplasmandaki maç)
  • Ferencvaros: Gol (İçerdeki maç)
Dinamo Kiev - Fenerbahçe

Dinamo Kiev - Fenerbahçe

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
Avrupanın en talihsiz kulübü

Avrupa'nın en talihsiz kulübü

​Dünya futbolu böyle elenme görmemiştir.
Trabzonspor Konferans Liginde

Trabzonspor
Konferans Ligi'nde

​Bordo mavililer gruptaki son maçında Ferencvaros'u mağlup etti.
Başakşehir son 16'da

Başakşehir son 16'da

​Temsilcimiz, Konferans Ligi A Grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kaldı.
Emeklilik kararını duyurdu

Emeklilik kararını duyurdu

​Barcelona'nın yıldız futbolcusu son kararını açıkladı.
Kongre <br>üyesi oldular

Kongre
üyesi oldular

Necip Uysal ve Cenk Tosun'a üyelik kartları teslim edildi.
'41-42 <br>kriter var'

'41-42
kriter var'

​TFF Başkanı Büyükekşi, hakem atamalarının nasıl yapıldığını açıkladı.
Beşiktaş izliyor

Beşiktaş izliyor

​Siyah-beyazılar Altay'ın genç oyuncusunu gündemine aldı.
Yeni hoca <br>belli oldu

Yeni hoca
belli oldu

Takımın başına kulübün eski oyuncusunu getirdi.
Süper Lig yolunda

Süper Lig yolunda

​Kaan Ayhan'ın transferi için prensipte anlaşma sağlandı.
Cengiz Ünder iddiası

Cengiz Ünder iddiası

Transfer olmak istediği takımı yazdılar.
Mucizevi liderlik

Mucizevi liderlik

​Şampiyonlar Ligi'nde unutulmayacak olay.
Türkiye'de tuttuğu <br>takımı açıkladı

Türkiye'de tuttuğu
takımı açıkladı

​Kante, 'Fenerbahçe' çağrısına verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.