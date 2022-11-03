Trabzonsporlu Bakasetas Avrupa Ligi tarihine geçti

Trabzonspor'u Ferencvaros maçında 1-0 öne geçiren Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi tarihine geçti.

Yunanistanlı orta saha oyuncusu, grup aşamasında oynanılan 6 maçta da skor katkısı verdi ve bu istatistiği bu turnuvada başaran ilk futbolcu oldu.

Bakasetas'ın gruptaki istatistikleri şöyle;

Ferencvaros: Asist (İlk maç)

Monaco: Gol (Deplasmandaki maç)

Monaco: Asist (İçerdeki maç)

Kızılyıldız: Asist (İçerdeki maç)

Kızılyıldız: Gol (Deplasmandaki maç)

Ferencvaros: Gol (İçerdeki maç)

6 - Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında çıktığı altı maçta da en az bir golde pay sahibi olan Anastasios Bakasetas, turnuva tarihinde bir sezondaki altı grup karşılaşmasında da tabelayı değiştiren ilk oyuncu oldu. Sirtaki. pic.twitter.com/9pYZbl0Plv — OptaCan (@OptaCan) November 3, 2022