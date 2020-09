Transferi açıklandı: Lacina Traore Türkiye'ye geliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, santrfor Lacina Traore’yi kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Futbolcuyla ön protokol imzalandığını ifade eden Göçmez, "Kendisi ile 1 yıllık kontrat yapacağız. 30 yaşındaki 2,03 metre boyundaki santrfor Bandırma’da hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak'' dedi.

18 milyon euroya transfer olmuştu

Lacina Traore, kariyerinde Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens takımlarının formasını terletti. Tecrübeli golcü, 2012-2013 sezonu başında 18 milyon euro gibi ciddi bir bedelle Krasnodar'dan Anzhi'ye transfer olmuştu.