Katalan ekibi Barcelona, 160 milyon euroluk Coutinho transferinin ardından savunmasına takviye yaptı.

Barcelona, uzun süredir transferi gündemde olan Palmeiras'ın 23 yaşındaki stoperini kadrosuna kattığını açıkladı.

Genç oyuncuyla 5,5 yıllık anlaşmaya varıldığı ve yıldız isim için Katalan ekibinin kasasından 11,8 milyon euro çıktığı kaydedildi.

Barcelona Yerry Mina'yı renklerine bağlıyor İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Paulinho'yu kadrosuna katan Katalan ekibi, transferi için daha önce de girişimlerde bulunduğu Palmeiras'lı Yerry Mina'da yolun sonuna geldi.Sport'ta yer alan habere göre Barcelona'nın, oyuncu ve kulübüyle 9 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmasına karşın aralarındaki tek sorununun transferin zamanlaması olduğu kaydedildi. Öyle ki Barcelona oyuncuyu hemen kadrosuna katmak isterken Palmeiras'ın ise Brezilya'da ligin devam etmesi nedeniyle Kolombiyalı futbolcuyu ocak ayında bırakmayı düşünüyor.Barcelona taraftarının Paulinho transferine takındığı tavrın ardından bu transfere nasıl tepki göstereceği ise merak konusu. Yerry Mina (@yerrymina)'in paylaştığı bir gönderi (13 Nis 2017, 00:00 PDT) Yerry Mina 2018'de Barcelona'ya katılacak

[OFFICIAL] All the details about the new @FCBarcelona player Yerry Mina

👉 https://t.co/36jrnGTo1E

🔵🔴 #BeBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 Ocak 2018