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Barcelona'da beklenen gelişme: Xavi resmen takımın başına geçiyor

Katar'ın Al Sadd Kulübü, Xavi'nin takımdan ayrılığı konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kısa süre içerisinde Barcelona'da futbol takımının başına geçecek olan Xavi'nin imza için ülkeden ayrılacağı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelonada beklenen gelişme: Xavi resmen takımın başına geçiyor
Xavi, Al Sadd'ın ardından Barcelona'nın başın geçecek ve teknik direktörlük kariyerini eski takımında sürdürecek.

Barcelona’nın efsane isimlerinden Xavi, yuvaya geri dönüyor.

Uzun yıllar Barcelona’da forma giydikten sonra Al Sadd’a transfer olan ve futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Katar ekibini çalıştıran Xavi, Barcelona’nın başına geçti. Al Sadd, yaptığı açıklamada 2019’dan beri takımı çalıştıran Xavi’nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin ödendiğini ve 41 yaşındaki teknik adamın Barça’yı çalıştıracağını duyurdu. Bu sezon Ronald Koeman yönetiminde istediği performansı sergileyemeyen Barcelona, Xavi ile eski günlerine geri dönmek istiyor.

Katar ekibinin açıklamasında, "Teknik direktörümüz Xavi’nin transferi konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardık. Xavi geçtiğimiz günlerde Barcelona’ya gitmek istediğini bize bildirdi. Kulübün içinden geçtiği zorlu dönemde görev almak istedi ve biz de bunun önünde durmama kararı aldık. Kendisine bundan sonraki görevinde başarılar diliyoruz. Xavi ve ailesi, Doha’da her zaman iyi anılacaktır. Kendisiyle yakın ilişkilerimiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Barcelona’nın da önümüzdeki saatlerde Xavi’yi resmi olarak açıklaması bekleniyor.
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