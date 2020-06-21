LA LİGA

Barcelonalı futbolcu De Jong sakatlandı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un sağ bacağından sakatlandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Frenkie de Jong, bu sezon 38 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistle oynadı.

Frenkie de Jong, bu sezon 38 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistle oynadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 30. haftasındaki Sevilla maçının kadrosuna alınmayan De Jong'un sağ baldırında sakatlık tespit edildi.

23 yaşındaki futbolcunun sahalara ne zaman döneceğine, sakatlığın seyrine göre karar verilecek.

  • Katalan ekibindeki ilk sezonunu yaşayan Hollandalı milli futbolcu De Jong, 38 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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