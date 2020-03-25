SÜPER LİG

Barcelonalı Lionel Messi'den ayakta alkışlanacak hareket

Barcelona'nın dünya yıldızı futbolcusu Lionel Messi, koronavirüs sebebiyle zor günler geçiren İspanya'ya destek olmak amacıyla önemli bir para yardımında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzun yıllardır Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, kulübünün yaşayan efsaneleri arasında görülüyor.

Uzun yıllardır Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, kulübünün yaşayan efsaneleri arasında görülüyor.

Barcelona'da futbol kariyerini devam ettiren Arjantinli yıldız Lionel Messi, koronavirüs sebebiyle zor günler geçiren İspanya'da hastanelerin acil ihtiyaçları sebebiyle yardım etme kararı aldı.

Sağlık alanında birçok anlamda yetersiz kalan İspanya hükümetinin yardım kanalları aracılığıyla ihtiyaçların giderilmesi adına 1 milyon euro bağış yapan futbolcu ülkede büyük destek gördü.

Lionel Messi, ayrıca ülkesi Arjantin'de de sıkıntıların yaşandığı bölgelere acil yardım araç gereçlerinin alınabilmesi adına bağışta bulundu.

Öte yandan Barcelona'nın eski teknik direktörlerinden Pep Guardiola da Lionel Messi gibi ihtiyaçların alınabilmesi adına 1 milyon euro bağış yaptı.


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