Barcelona'nın eski kalecisi Francesc Arnau hayatını kaybetti

Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kulübün altyapısından yetişip formasını giyen eski futbolcunun ölümü nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.
Son olarak İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Oviedo'nun sportif direktörlüğünü yapan Arnau'nun ani ölümünün nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
- Ayrıca, Real Madrid'in de aralarında bulunduğu çok sayıda İspanyol kulübü, Arnau'nun ölümü sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.
We deeply regret the death of Francesc Arnau (1975), who joined FC Barcelona at youth level and became a first-team goalkeeper between 1998 and 2001. He was most recently the sporting director at Real Oviedo. Rest in peace. pic.twitter.com/2eTRr6Nlci
We deeply regret the death of Francesc Arnau (1975), who joined FC Barcelona at youth level and became a first-team goalkeeper between 1998 and 2001. He was most recently the sporting director at Real Oviedo. Rest in peace. pic.twitter.com/2eTRr6Nlci— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 22, 2021