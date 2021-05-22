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Barcelona'nın eski kalecisi Francesc Arnau hayatını kaybetti

İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Barcelona'nın formasını 1998-2001 yılları arasında giyen kaleci Francesc Arnau, 46 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Barcelonanın eski kalecisi Francesc Arnau hayatını kaybetti
Francesc Arnau, Barcelona altyapısında yetişmişti.

Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kulübün altyapısından yetişip formasını giyen eski futbolcunun ölümü nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.

Son olarak İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Oviedo'nun sportif direktörlüğünü yapan Arnau'nun ani ölümünün nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

  • Ayrıca, Real Madrid'in de aralarında bulunduğu çok sayıda İspanyol kulübü, Arnau'nun ölümü sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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