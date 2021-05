Barcelona'nın eski kalecisi Francesc Arnau hayatını kaybetti

Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kulübün altyapısından yetişip formasını giyen eski futbolcunun ölümü nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.

Son olarak İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Oviedo'nun sportif direktörlüğünü yapan Arnau'nun ani ölümünün nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Ayrıca, Real Madrid'in de aralarında bulunduğu çok sayıda İspanyol kulübü, Arnau'nun ölümü sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.