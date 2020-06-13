Başakşehir-Alanyaspor: 2-0

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Başakşehir, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. İstanbul ekibinin gollerini Mahmut ve Visca (P) attı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ile Başakşehir'in puanları yine eşitlenmiş oldu.

Karşılaşmadan dakikalar;

4. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan Edin Visca'nın kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa Crivelli müsait pozisyonda kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Visca, Aytemiz Alanyaspor ceza sahası önünde uygun pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı şutta, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

11. dakikada konuk ekip etkili geldi. Skrtel'in hatalı pasını kapan Cisse, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Bakasetas'a pasını gönderdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak Mert'e çarparak kornere gitti.

45. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında soldan ceza sahasına giren Visca, ceza yayı önündeki Aleksic'e topu aktardı. Aleksic'in gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak yandan kornere çıktı.

53. dakikada İrfan’ın ara pasında topu alan Visca’nın sağ taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşunda kaleci Marafona’dan dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

60. dakikada Sol kanattan ceza alanı içine giren İrfan’ın ortasında Crivelli, kafayla topu indirdi. Altıpas içinde topu alan Aleksic’in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

64. dakikasında İrfan’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mahmut’un kafa vuruşuna meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

77. dakikada hakem Ali Şansalan, ceza sahası içinde Tzavellas’ın elle oynadığını pozisyon sonrası VAR’a gitti. Pozisyonu inceleyen Şansalan daha sonra penaltı kararı verdi.

80. dakikada penaltıda topu başına geçen Visca, kaleci Marafona’nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0