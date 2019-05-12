Başakşehir-Ankaragücü: 2-1

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi ve 4 haftalık galibiyet hasretine son vererek Galatasaray'la puanını eşitledi.

Son 4 maçında galibiyet alamayan Medipol Başakşehir, Ankaragücü karşısına önemli değişikliklerle çıktı. Emre, Robinho, Mossoro gibi takımın yıldızlarını dinlendiren Başakşehir karşısında oyunu kendi yarı alanında kabul eden Ankaragücü, ilk atağında golü buldu. 17. dakikada Boyd, kişisel çabasıyla getirdiği topa sert vurdu ve takımını öne geçiren isim oldu.

İlk yarı boyunca gol bulamayan ev sahibi, 2. yarının ilk pozisyonunda golü buldu. Visca'nın pasında Bajic topukla topu ağlara gönderdi ve Başakşehir 226 dakika sonra gol bulmuş oldu.

Turuncu mavililer son olarak Rize karşısında penaltıdan Visca ile gol bulmuştu.

Golden sonra daha rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi, 62. dakikada Visca'nın kaleciden dönen topunu tamamlayan Robinho ile bir gol daha bularak öne geçti.

Kalan bölümde kontrolü bırakmayan Medipol Başakşehir, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Puanını 66'ya çıkaran Abdullah Avcı'nın takımı, Galatasaray'la puanını eşitledi.

Şampiyonluk senaryoları

Haftaya Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını kazanan sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Beraberlik halinde her şey son haftaya kalacak. Bu maçın berabere bitmesi ve takımların sezonu aynı puanda bitirmesi halinde genel averaja bakılacak. Galatasaray, genel averaj bakımından Başakşehir'e göre daha avantajlı konumda. Eğer bunda da eşitlik olursa iki takımın attığı gol sayılarına bakılacak.