SÜPER LİG

Başakşehir-Gaziantep: 3-1

Başakşehir, Gaziantep'i 3-1 yendi ve Süper Lig'in 24. haftasını lider tamamladı. İstanbul ekibinin gollerini Clichy, İrfan Can ve Demba Ba attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci.

Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Medipol Başakşehir, puanını 49'a yükseltti ve yeniden liderliğe yükseldi.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım, bir maçı eksik Trabzonspor'un yanı sıra Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor'un 1 puan önünde haftayı lider kapattı.

İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

İrfan ve Mahmut'tan asker selamı

  • Medipol Başakşehir'in Gaziantep FK karşısındaki ikinci golü, 63. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. İrfan, attığı golden sonra takım arkadaşı Mahmut Tekdemir ile saha kenarına gelerek asker selamı verdi.

Evinde 12 maçlık yenilmezlik serisi

  • Medipol Başakşehir, Gaziantep FK galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla yaşayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Skrtel sarı kart ceza sınırına geldi

  • Medipol Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Gaziantep FK mücadelesinde bu sezonki 3. sarı kartını gördü. Skrtel, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Turuncu-lacivertli ekibin bir diğer stoperi Alexandru Epureanu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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