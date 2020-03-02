Başakşehir-Gaziantep: 3-1

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Medipol Başakşehir, puanını 49'a yükseltti ve yeniden liderliğe yükseldi.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım, bir maçı eksik Trabzonspor'un yanı sıra Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor'un 1 puan önünde haftayı lider kapattı.

İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

İrfan ve Mahmut'tan asker selamı

Medipol Başakşehir'in Gaziantep FK karşısındaki ikinci golü, 63. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. İrfan, attığı golden sonra takım arkadaşı Mahmut Tekdemir ile saha kenarına gelerek asker selamı verdi.

Evinde 12 maçlık yenilmezlik serisi

Medipol Başakşehir, Gaziantep FK galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla yaşayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Skrtel sarı kart ceza sınırına geldi

Medipol Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Gaziantep FK mücadelesinde bu sezonki 3. sarı kartını gördü. Skrtel, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Turuncu-lacivertli ekibin bir diğer stoperi Alexandru Epureanu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.