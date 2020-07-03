Başakşehir transferi duyurdu: Berkay Özcan 4 yıllık imzayı attı

Turuncu-lacivertli kulüb, Hamburg'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan'ın bonservisinin alındığını duyurdu.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız’da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan’a başarılar diliyoruz" denildi.

2019-2020 sezonu başında kiralanan Berkay Özcan, İstanbul ekibinin formasıyla 23 maça çıktı.