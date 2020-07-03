Başakşehir transferi duyurdu: Berkay Özcan 4 yıllık imzayı attı

Turuncu-lacivertli kulüb, Hamburg'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan'ın bonservisinin alındığını duyurdu.
Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız’da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan’a başarılar diliyoruz" denildi.
- 2019-2020 sezonu başında kiralanan Berkay Özcan, İstanbul ekibinin formasıyla 23 maça çıktı.
📢 KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME | ✍️🏻 pic.twitter.com/xibjcvFfH8
📢 KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME | ✍️🏻 pic.twitter.com/xibjcvFfH8— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 3, 2020
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