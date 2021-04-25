Başakşehir'de gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 37. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Alınan bu beraberliğin ardından Başakşehir puanını 37'ye, Alanyaspor ise 56'ya yükseltti. Gelecek hafta Medipol Başakşehir deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Küme düşme hattı kızıştı

Erzurumspor'un deplasmanda Gaziantep FK'yı yenmesiyle birlikte puanını 37'ye yükseltti. Sahasında Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Başakşehir'in de puanı 37. Gelecek hafta iki ekip çok kritik bir karşılaşma oynayacak.