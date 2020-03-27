SÜPER LİG

Başakşehir'de koronavirüs test sonuçları belli oldu

Medipol Başakşehir'de futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinde pozitif sonuca rastlanmadı.

Haber Merkezi AA
Başakehir kadrosu

Başakehir kadrosu

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır" denildi.

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