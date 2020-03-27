Başakşehir'de koronavirüs test sonuçları belli oldu

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır" denildi.
🏠 Umut dolu yarınlarımız için lütfen #EvdeKal'alım.
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🏠 Umut dolu yarınlarımız için lütfen #EvdeKal'alım.
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