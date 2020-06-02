Başakşehir'de test sonuçları negatif

Süper Lig’de kalan 8 haftanın hazırlıklarına tesislerinde devam eden Medipol Başakşehir’de koronavirüs testlerinin sonuçları negatif geldi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada: "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
- Öte yandan İstanbul ekibi gün içerisinde yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
📢 KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME | pic.twitter.com/pZiTEY8uVM
📢 KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME | pic.twitter.com/pZiTEY8uVM— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 2, 2020
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