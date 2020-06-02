SÜPER LİG

Başakşehir'de test sonuçları negatif

Medipol Başakşehir’de teknik heyet, idari ekip, kulüp çalışanları ve futbolculara uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Medipol Başakşehir, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig karşılaşmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Medipol Başakşehir, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig karşılaşmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig’de kalan 8 haftanın hazırlıklarına tesislerinde devam eden Medipol Başakşehir’de koronavirüs testlerinin sonuçları negatif geldi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada: "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

  • Öte yandan İstanbul ekibi gün içerisinde yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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