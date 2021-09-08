Başakşehir'den transferin son saatlerinde flaş imza

Kovid dönemini gözyaşlarıyla anlatan Mustafa Reşit Akçay: 10 kişiden birinin kurtulduğu bir ECMO makinesinden çıktım

Kocaeli'de yakalandığı Kovid-19 hastalığını yenerek yeşil sahalardaki görevine dönen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, hastanelerde geçirdiği 3 aylık zorlu tedavi sürecini gözyaşlarıyla anlattı.



Hastanelerde tedavi gördüğü dönemde yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Mustafa Reşit Akçay, 'Ölümle karşılaştım, 6-7 gün böyle geçti, hiçbir şey hissetmeden... Akciğerimin makineye bağlandığı, ölümle yüzleştiğim, 10 kişiden birinin kurtulduğu bir ECMO makinesinden çıktım. Şu an aşı günümü bekliyorum, gün gün sayıyorum.' ifadelerini kullandı.



Zorlu bir süreç geçirdiğini aktaran Akçay, 'Tuvaletinizi yapamadığınızı, altınızı başkalarının temizlediğini, bu utancı, yoğun bakımda bebek maması yediğinizi düşünün. Bu basit bir durum değil, lütfen bu aşıyı olun. Kolay değil.' şeklinde konuştu.