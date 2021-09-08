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Başakşehir'den transferin son saatlerinde flaş imza

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Başakşehir, transferin son gününde önemli bir ismi kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisi, transfer dönemlerinde adı sürekli olarak Süper Lig'in dev takımlarıyla adı anılan Stefano Okaka ile resmi sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi DHA
Başakşehirden transferin son saatlerinde flaş imza
Stefano Okaka, yeni sezonda Başakşehir formasıyla mücadele edecek.

Medipol Başakşehir, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen 32 yaşındaki İtalyan santrfor Stefano Okaka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi;

  • "Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka’yı iki yıllığına kadrosuna kattı. İtalya Milli Takımı’nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir. Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"

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