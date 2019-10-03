Basel'den skandal paylaşım: Ülkemizi yok saydılar
UEFA AVRUPA LİGİ

Basel'den skandal paylaşım: Ülkemizi yok saydılar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Basel'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde İsviçre ekibinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda, Türkiye haritasının bir kısmının kesilmiş bir şekilde gösterilmesi büyük tepkilere yol açtı.

Haber Merkezi Diğer
İsviçre Kulübü Basel, sosyal medya hesabı üzerinden ülkemizin topraklarının bir kısmının olmadığı bir video paylaştı.

İsviçre Kulübü Basel, sosyal medya hesabı üzerinden ülkemizin topraklarının bir kısmının olmadığı bir video paylaştı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel'den skandal bir paylaşım geldi. İsviçre Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir videoda, Türkiye haritasının bir kısmı kesik bir şekilde paylaştı.

Ülkemizin Avrupa kıtasında yer alan topraklarının videoda, yokmuş gibi paylaşılması küstahça olarak yorumlandı. Kulübün video hakkında herhangi bir açıklamama yapmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Videoda gösterilen Türkiye haritasında Marmara Bölgesi'nin bir kısmı yok.
Videoda gösterilen Türkiye haritasında Marmara Bölgesi'nin bir kısmı yok.

  • Ülkemizin bir kısmı yok
  • Paylaşılan videonun hemen başında gösterilen Türkiye haritasında Marmara Bölgesi'nin bir kısmı yok. Basel'in paylaştığı haritada Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un bir kısmının olmaması büyük tepki çekti.

İşte Basel'in yapmış olduğu skandal paylaşım;

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