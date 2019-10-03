Basel'den skandal paylaşım: Ülkemizi yok saydılar

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel'den skandal bir paylaşım geldi. İsviçre Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir videoda, Türkiye haritasının bir kısmı kesik bir şekilde paylaştı.

Ülkemizin Avrupa kıtasında yer alan topraklarının videoda, yokmuş gibi paylaşılması küstahça olarak yorumlandı. Kulübün video hakkında herhangi bir açıklamama yapmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ülkemizin bir kısmı yok

Paylaşılan videonun hemen başında gösterilen Türkiye haritasında Marmara Bölgesi'nin bir kısmı yok. Basel'in paylaştığı haritada Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un bir kısmının olmaması büyük tepki çekti.

İşte Basel'in yapmış olduğu skandal paylaşım;