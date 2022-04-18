Başkanlık için Mustafa Denizli önerisi

Altay'da Nafiz Zorlu başkanlık için doğru ismin Mustafa Denizli olduğunu söyledi.

"Bizim hırslarımız kalmadı ama kulübü düşünmekten başka çaremiz de yok" diyen eski başkan Zorlu, "Altay hayatımızın çok önemli bir parçası. Bu bir sefer görev emridir. Bana göre Altay'a büyük hizmetler etmiş eski bir futbolcumuz başkanlığa aday olmalı. Ben en çok Mustafa Hoca'nın karizmasıyla bu göreve uygun olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Altyapısından yetiştiği Altay'da 18 yıl futbol oynayıp, siyah-beyazlı takımın başında teknik direktör olarak geçen sezon Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Mustafa Denizli, bu sezon 20'nci hafta sonunda görevden ayrılmıştı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifa ettiği Altay'da borcun yaklaşık 350 milyon TL olduğu açıklanmıştı.

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SPOR Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti



