Trabzonspor’un Fransız futbolcusu Batista Mendy, bordo-mavili kulübün dergisine röportaj verdi. Trabzonspor’da mutlu olduğunu belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi insanlar var burada, kibar ve nazikler. Böyle bir ortamda olmak büyük avantaj ve beni mutlu ediyor. Benim bu sezon için hedefim takımımızla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmaktır. Geçen zaman Trabzonspor olarak lehimize işliyor. İnanıyorum ki her açıdan daha iyi günler bizi bekliyor" dedi.

"Sahada savaşan, her şeyimi veren bir oyuncuyum"

Sahada çok savaşan ve her şeyini takıma veren bir oyuncu olduğunu söyleyen Mendy, "Herkesin kendine has özellikleri var, benim de öyle. Ama bunları iyi kullanmak önemli. Ben çok savaşan, sahada her şeyimi takımı ve arkadaşları için veren biriyim. Özellikle top kazanma ve geçişlerdeki yeteneğim ile takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum. Maç içinde zaman zaman kaybolan konsantrasyon. Bu önemli bir eksiklikti benim için. Ama bu sorunu çözmek için çok çalıştım. Eskiden konsantrasyonum gerçekten de kötüydü ancak artık oldukça ilerleme kaydettim. Bir de kafa vuruşlarını buna ekleyebilirim, özellikle kornerlerde kafa vuruşlarımı daha geliştirmem gerekiyor. Bu yönde de çalışıyorum" ifadelerini kullandı.