Spor Batshuayi hayranı olduğu futbolcuyu açıkladı "Dünyanın en iyisi"
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Batshuayi hayranı olduğu futbolcuyu açıkladı: "Dünyanın en iyisi"

Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Golcü oyuncu ayrıca, en beğendiği futbolcunun Lionel Messi olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Batshuayi hayranı olduğu futbolcuyu açıkladı: Dünyanın en iyisi
Siyah-beyazlı formayla çıktığı 8 maçta 3 gol atarken 1 de asist kaydetti.

Beşiktaş Dergisi'nin ekim sayısına açıklamalarda bulunan Batshuayi, şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Bir futbolcu olarak bu hissi tarif etmem mümkün değil. İngiltere'de şampiyonluğu yaşadım, Beşiktaş'ta da bu duyguyu tatmak istiyorum. Sezonu takip eden taraftarlarımız ile birlikte şampiyonluklar yaşamak en büyük hedeflerim arasında. Şampiyonlar Ligi'nde yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmak öncelikli beklentilerim. Beşiktaş olarak hedeflerimiz her zaman çok yüksek. Yüksek olması da çok normal. Çünkü çok yükseklerde uçan, üst seviyelerde olan bir takımız" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Borussia Dortmund ve Ajax maçlarını değerlendiren golcü futbolcu, "İç sahadaki ilk Dortmund maçımız, taraftarlarımız ile birlikte evimizde oynadığımız müthiş ve büyük bir karşılaşmaydı. Ancak deplasmanda oynadığımız Ajax maçı için aynı cümleleri söyleyemeyeceğim. Çünkü çok fazla eksik futbolcumuz vardı. Bizi olumsuz anlamda etkiledi. Yine de umudumuzu kaybetmedik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hedeflerimizden şaşmadık. Sağlam adımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş için her zaman her şey çok güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız gerçekten çok coşkulu ve çılgın"

Siyah-beyazlı taraftarların çok coşkulu olduğunu aktaran, Batshuayi şunları kaydetti:

  • "Taraftarlarımız gerçekten çok coşkulu ve çılgın. Çok büyük bir taraftar kitlemiz var. Maçlarda desteklerini asla esirgemiyorlar. Her zaman yanımızdalar. İyi günde, kötü günde hep birlikte olduğumuzu bana hissettiriyorlar. Ben de bu sevginin karşılığında onlara en iyisini vermek için mücadele ediyorum. Çok mücadeleci bir futbolcuyum. Atmak istediğim her golü, camiamız için atacağım. Taraftarlarımız iyi ki var. Onları çok seviyorum. Böyle bir sevgi dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Her yerde karşılaşamayacağınız bir sevgi bu. Herkesin sevgisini hissetmek benim için çok değerli. Sevenleri hayranlıkla izliyorum. Vodafone Park'ın atmosferi her yerde bulabileceğiniz bir atmosfer değil. Takımdaki sıcaklığı geldiğim an hissettim. Bu takıma da camiaya da yansıyor. Çok eksik futbolcumuz var. Bir süredir aramızda yoklar. Onların olmaması beni üzüyor ama saha içi ve dışı arkadaşlığımız çok iyi."

"Messi'nin oyununu ve karakterini seviyorum"

Batshuayi ayrıca, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin kendisi için dünyanın en iyisi olduğunu, oyununu ve karakterini sevdiğini sözlerine ekledi.

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